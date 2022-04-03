Росіяни вдарили ракетами по Миколаєву

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив про ракетні удари по місту 3 квітня.

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"Друзі, є кілька ракетних ударів по місту. Збираємо зараз дані", — написав Сенкевич у Фейсбук.

Також він попросив не публікувати жодних фотографій чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела.

Нагадаємо, 29 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву, внаслідок чого було наскрізь пробито будівлю Миколаївської обласної держадміністрації.

Внаслідок влучення російської ракети в будівлю Миколаївської облдержадміністрації загинули 35 людей.