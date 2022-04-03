Враги обстреляли ракетами Васильков в Киевской области

Российские войска обстреляли ракетами город Васильков Киевской области. Об этом сообщает воздушное командование "Центр".

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"Российские войска цинично уничтожают инфраструктуру и убивают мирное население Украины, нарушая гуманитарное международное право. Сегодня враг в очередной раз нанес ракетный удар по городу Васильков. Часть ракет удалось сбить нашей системе противовоздушной обороны", — сказано в сообщении.

Согласно ему, данная территория была обстреляна вражескими ракетами в начале марта и потерпела значительные разрушения, почти все помещения сгорели от ракетного удара.

"Сейчас орки снова попали в здание штаба, которое уже было разрушено. На данной территории также дислоцировался учебный центр и гражданский колледж, который сейчас своими силами община начала восстанавливать после пожара. Но российские оккупанты коварно стреляют, не оставляя практику устрашения мирного населения, ведь на территории, куда прилетела ракета, наводили порядок на улице и в зданиях работники заведения", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, несколько работников получили ранения и эвакуированы в местное лечебное учреждение, один из них в критическом состоянии под наблюдением врачей. Спасательные службы разбирают завалы и ищут живых людей.

Напомним, утром 3 апреля оккупанты обстреляли ракетами Николаев.