Враг нанес ракетные удары по Одессе, Николаеву и Тернополю

Российские войска продолжают наносить ракетные удары по мирным городам Украины. Так, за последние часы взрывы были слышны в Тернополе, Николаеве и Одессе. А над Славутой Хмельницкой области ВСУ сбили вражескую ракету.

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Утром в понедельник, 4 апреля, российские войска нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву.

Об этом сообщает мэр города Александр Сенкевич.

По его словам, сбор информации продолжается. Сенкевич просит не публиковать фото и видео последствий ударов до того, как это сделают официальные источники.

Воздушная тревога объявлялась в Николаевской области с 00:07 до 00:29 и с 07:33 до 07:55.

Под утро понедельника российские оккупанты нанесли ракетный удар по одному из объектов в Одессе.

Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, дополнительная информация уточняется.

Также враг обстреливает Одессу с моря.

Кроме того, мэр Тернополя Сергей Надал заявил о ракетном обстреле области.

"В городе был слышен взрыв. Причины выясняем", — отметил Надал.

Позже он добавил, что ожидает официальных данных о ракетном обстреле Тернопольщины от оперативного командования "Запад".

Также в городе Славута Хмельницкой области сообщили, что сбили российскую ракету.

На данный момент не сообщается никаких подробностей ракетных ударов.

При этом Минобороны страны-агрессора заявило, что высокоточными ракетами воздушного базирования "уничтожены крупные топливные хранилища в Константиновке Николаевской области и Тернополе.

Напомним, утром 3 апреля оккупанты обстреляли ракетами Николаев. А 29 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву, в результате чего было насквозь пробито здание Николаевской областной госадминистрации. В результате попадания российской ракеты в здание Николаевской облгосадминистрации погибли 35 человек.