Українські захисники ліквідували ще 100 російських окупантів, - Генштаб

Збройні сили України протягом минулої доби знищили ще 18 ворожих бойових броньованих машин, 11 танків та 100 окупантів. Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

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Про це свідчать дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 12 червня орієнтовно склали:

особового складу - близько 32150 (+100);

танків - 1430 (+11);

бойових броньованих машин - 3484 (+18);

артилерійських систем - 715 (+3);

РСЗВ - 226 (+4);

засоби ППО - 97 (+0);

літаків - 212 (+0);

гелікоптерів - 178 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 582 (+3);

крилаті ракети - 125 (+0);

кораблі /катери - 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 2455 (+7);

спеціальна техніка - 54 (+0).

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