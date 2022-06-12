Украинские защитники ликвидировали еще 100 российских оккупантов, - Генштаб

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки уничтожили еще 18 вражеских боевых бронированных машин, 11 танков и 100 оккупантов. Наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 12 июня ориентировочно составили:

личного состава – около 32 150 (+100);

танков – 1430 (+11);

боевых бронированных машин – 3484 (+18);

артиллерийских систем – 715 (+3);

РСЗО – 226 (+4);

средства ПВО – 97 (+0);

самолетов – 212 (+0);

вертолетов - 178 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 582 (+3);

крылатые ракеты – 125 (+0);

корабли/катера – 13 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2455 (+7);

специальная техника – 54 (+0).

Напомним, Финляндия и Швеция заявили, что направят в Украину новые паки военной помощи. В частности, Словакия передаст Украине гаубицы Zuzana2.