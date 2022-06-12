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Украинские защитники ликвидировали еще 100 российских оккупантов, - Генштаб
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки уничтожили еще 18 вражеских боевых бронированных машин, 11 танков и 100 оккупантов. Наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
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Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 12 июня ориентировочно составили:
- личного состава – около 32 150 (+100);
- танков – 1430 (+11);
- боевых бронированных машин – 3484 (+18);
- артиллерийских систем – 715 (+3);
- РСЗО – 226 (+4);
- средства ПВО – 97 (+0);
- самолетов – 212 (+0);
- вертолетов - 178 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 582 (+3);
- крылатые ракеты – 125 (+0);
- корабли/катера – 13 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 2455 (+7);
- специальная техника – 54 (+0).
Напомним, Финляндия и Швеция заявили, что направят в Украину новые паки военной помощи. В частности, Словакия передаст Украине гаубицы Zuzana2.Подписывайтесь на наш Telegram канал