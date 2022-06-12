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Украинские защитники ликвидировали еще 100 российских оккупантов, - Генштаб

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Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки уничтожили еще 18 вражеских боевых бронированных машин, 11 танков и 100 оккупантов. Наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

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Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 12 июня ориентировочно составили:

  • личного состава – около 32 150 (+100);
  • танков – 1430 (+11);
  • боевых бронированных машин – 3484 (+18);
  • артиллерийских систем – 715 (+3);
  • РСЗО – 226 (+4);
  • средства ПВО – 97 (+0);
  • самолетов – 212 (+0);
  • вертолетов - 178 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 582 (+3);
  • крылатые ракеты – 125 (+0);
  • корабли/катера – 13 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2455 (+7);
  • специальная техника – 54 (+0).

Напомним, Финляндия и Швеция заявили, что направят в Украину новые паки военной помощи. В частности, Словакия передаст Украине гаубицы Zuzana2.

Автор:
Анастасия Дедковская