В Северодонецке россияне обстреляли "Азот" и "Стеклопластик", - глава Луганской ОВА

Армия Российской Федерации за прошедшие сутки обстреляла поселки Павлоград и Синецкий Луганской области. В частности, враг попал в северодонецкий "Азот", а именно на территорию транспортного цеха, где произошло возгорание.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Отмечается, что россияне в Северодонецке обстреляли предприятия "Азот" и "Стеклопластик". В то же время в Лисичанске погибла женщина и мужчина, которые были госпитализированы в больницы других областей.

"Вчера враг еще раз попал в "Азот", а именно на территорию транспортного цеха, где произошло возгорание ОСН. Пострадало и одно из помещений ООО "НПО "Северодонецкий Стеклопластик". Россияне попали в полигон спасателей, расположенный за городом. Под массированный обстрел попали поселки Павлоград и Синецкий под Северодонецком", - говорится в сообщении.

Глава ОВА подчеркнул, что пока неизвестно точное количество жертв за последние сутки в Северодонецке, потому что продолжаются интенсивные бои.

"Да, люди постоянно находятся в укрытиях, но россияне расстреливают жилые кварталы часами, применяя артиллерию большого калибра. Наверное, теперь эвакуироваться хотят все, однако пока такая возможность отсутствует", - отметил Сергей Гайдай.

Также в течение 11 июня по десять домов россияне уничтожили в Золотом и Врубовке, два – в Николаевке. В Лисичанске – четыре, а также торговый центр и магазин.

Штурмовые действия в Северодонецке продолжаются, как и в районе Тошковки. Отбиты наступления врага в районе Врубовки, Метелкино и в направлении Николаевки. Вблизи Попасного ВСУ успешно остановили наступление противника.

В частности, в течение суток были обстреляны Северодонецк, Лисичанск, Метелкино, Павлоград, Синецкий, Устиновка, Тошковка, Камышеваха, Горное, Золотое, Врубовка, Николаевка, Белогоровка, Шипиловка.

Напомним, что россияне пытаются уничтожить все промышленные объекты в Северодонецке и Лисичанске. Также президент Владимир Зеленский после визита в Лисичанск создал там военную администрацию.