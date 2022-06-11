Россияне пытаются уничтожить все промышленные объекты в Северодонецке и Лисичанске, - глава Луганской ОВА

В Лисичанске Луганской области российская армия обстреляла территорию стеклозавода, также повреждена школа и кулинарный лицей. Оккупанты не оставили уцелевшими и промышленные объекты в Рубежном и Попасной.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Отмечается, что россияне нанесли удар по Врубовке огнеметной системой, вошли в Орехов, штурмуют Северодонецк и уничтожают инфраструктуру. Информация о количестве жертв во Врубовке, что в Попаснянской общине, уточняется.

"Ночью враг применил огнеметную реактивную систему - выгорело много домов. В больницы Днепра и Львова госпитализированы пять раненых за последние дни жителей Лисичанска", - проинформировал Сергей Гайдай.

Глава ОВА подчеркнул, что российская армия уничтожила все промышленные объекты в Рубежном и Попасной. Тоже сейчас делает в Лисичанске и Северодонецке, уничтожая известные на весь мир заводы.

"Тысячи северодончан мечтают вернуться и пересечь первую проходную "Азота", однако враг разрушает и сам город, и химическую отрасль. Вчера во время очередного обстрела было повреждено железнодорожное депо объединение. До этого - несколько промышленных цехов. Также зафиксированы попадания в кирпичное здание и исследовательского заводов", - говорится в сообщении.

В частности, в Лисичанске вражеские снаряды попали на территорию стеклозавода, также обстрелами повреждены школа и кулинарный лицей.

По информации Сергея Гайдая, в течение 10 июня противник открывал огонь из разного типа вооружения по Северодонецку, Лисичанску, Устиновке, Тошковке, Золотому, Почечному, Горному, Врубовке, Камышевасу. Частных или полных разрушений жилищного фонда очень много.

На данный момент продолжается наступление россиян в направлении Новотошковское – Орехово, враг закрепляется на северной окраине населенного пункта Орехово. Продолжает вести штурмовые действия в Северодонецке.

Напомним, ВСУ в течение 10 июня в Донецкой и Луганской областях отбили четырнадцать атак врага. В частности, в готовности россиян к применению в акватории Черного моря находятся шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Также оккупанты готовятся к наступлению на Славянск.