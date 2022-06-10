В Николаевской области после трех месяцев плена освободили главу прифронтовой общины (ВИДЕО)

В Николаевской области 10 июня прошел уже 11-й обмен пленными с российской стороной, сообщил начальник областной военной администрации Виталий Ким.

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"Сегодня уже был одиннадцатый обмен пленными. Все это происходит благодаря Координационному штабу работы с пленными. До этого мы не освещали этот вопрос, потому что был в плену наш глава ОТО Пилипенко. Вели переговоры очень долго. Но сейчас он уже здесь, поэтому мы его приветствуем. Все будет хорошо", - написал он.

По словам Кима, Шевченковский сельский голова Олег Пилипенко был похищен еще 10 марта. Обмен же в пятницу состоялся по формуле "четыре российских представителя на пять украинских".

Напомним, что по состоянию на начало марта по крайней мере часть граничащей с Херсонской областью Шевченковской общины была захвачена российскими войсками, однако впоследствии в результате контрнаступления украинским силам удалось оттеснить оккупантов на территорию Херсонской области.

В общей сложности община объединяет 21 село, расположенное восточнее юго-восточнее Николаева. До войны по состоянию на начало 2021 года там, по официальной оценке, проживало 14,4 тысячи человек.

Отметим также, что 36-летний Пилипенко является одним из немногих глав общин Николаевской области, который баллотировался на выборах 2020 года не самовыдвиженцем, а от пропрезидентской партии "Слуга народа".