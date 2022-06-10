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На Миколаївщині після трьох місяців полону звільнили голову прифронтової громади (ВІДЕО)
У Миколаївській області 10 червня відбувся вже 11-й обмін полоненими з російською стороною, повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"Сьогодні вже був одинадцятий обмін полоненими. Все це відбувається завдяки Координаційному штабу роботи з полоненими. До цього ми не висвітлювали це питання, бо був у полоні наш голова ОТГ Пилипенко. Вели переговори дуже довго. Але зараз він уже тут, тому ми його вітаємо. Все буде добре", - написав він.
За словами Кіма, Шевченківський сільський голова Олег Пилипенко був викрадений ще 10 березня. Обмін же у п'ятницю відбувся за формулою "чотири російських представника на п'ять українських".
Нагадаємо, що станом на початок березня принаймні частина Шевченківської громади, яка межує з Херсонською областю, була захоплена російськими військам, однак згодом внаслідок контрнаступу українським силам вдалося відтіснити окупантів на територію Херсонщини.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Загалом громада об'єднує 21 село, розташоване на схід на південний схід від Миколаєва, до війни станом на початок 2021 року там, за офіційною оцінкою, проживало 14,4 тисячі осіб.
Зазначимо також, що 36-річний Пилипенко є одним з небагатьох голів громад Миколаївщини, який балотувався на виборах 2020 року не самовисуванцем, а від пропрезидентської партії "Слуга народу".