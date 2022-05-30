Минреинтеграции больше не будет заниматься обменом пленных, - Верещук

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий больше не будет заниматься обменом военнопленных. В дальнейшем эту функцию будут выполнять ГУР и СБУ.

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Об этом сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

"Свой функционал по обмену военнопленными передаю Главному управлению разведки Минобороны. Соответствующие реестры созданы, организационные вопросы отработаны, коммуникационные каналы отлажены. В дальнейшем обмены военнопленными – это совместная работа ГУР и СБУ", – сообщила Верещук.

В то же время, Минреинтеграции остается ответственным за содержание реестров военнопленных и работу с профильными международными организациями.

Напомним, уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова рассказала о фактах пыток и жестокого обращения оккупантов в отношении украинских военнопленных.