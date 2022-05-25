В Украине появились мошенники, выманивающие деньги у родственников пленных, — Генеральный штаб ВСУ

В Украине появились злоумышленники, которые наживаются на родственниках военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести.

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Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

"Внимание! Мошенники! Пользуясь эмоциональным состоянием родных и близких, злоумышленники звонят из скрытых номеров и предлагают за денежное вознаграждение предоставить информацию о военном и способствовать освобождению из плена. Также мошенники пытаются якобы с целью уточнения узнать личные данные украинских защитников", — идет в сообщении.

Генштаб добавил, что представители ВСУ или других органов военного управления и государственных учреждений не собирают средств и не освобождают из плена путем выкупа. Вопросы освобождения военнопленных находятся в исключительной компетенции органов государственной власти. И для этого никакие деньги из членов семей и близких не собирают.

Напомним, жена командира батальона "Азов" Дениса Прокопенко Екатерина рассказала, что украинских военных, захваченных российскими войсками после трехмесячной осады завода "Азовсталь" в Мариуполе, удерживают в удовлетворительных условиях.