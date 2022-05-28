Применяли плоскогубцы, душили и били: Денисова рассказала о пытках россиян над украинскими пленными

Украинские военные, освобожденные из российского плена, сообщили о фактах пыток и жестокого обращения оккупантов.

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Детали рассказала уполномоченная Верховной Радой по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, большинство украинских военнослужащих были взяты в плен оккупантами под Мариуполем. Сначала их содержали в подвалах и хозяйственных постройках. Затем этапировали в гауптвахту, следственный изолятор в Донецке и исправительную колонию №120, которые расположены на временно оккупированной территории. В дальнейшем украинских военных перевели в следственные изоляторы Таганрога и Воронежа.

"При этапировании украинским воинам заматывали глаза скотчем, одевали на голову мешок, связывали руки веревками. В плену украинских военнослужащих пытали – угрожали убийством, избивали и унижали", - подчеркнула Денисова.

Также омбудсмен отметила, что с особой жестокостью пытки применялись к офицерскому составу ВСУ и бойцам отряда спецназа "Азов".

"Во время допросов украинских военнопленных ставили на колени, били прикладом от автомата по пальцам ног и открытым ранам, применяли плоскогубцы, забросали петлю на шею и душили. Кроме того, пытали электротоком, били ногами. Рашисты им вводили неизвестные препараты "М", после чего они теряли сознание и память. Оккупанты заставляли украинских солдат учить стихотворение "Извините нас, родные русские", гимн РФ, историю создания герба и флага РФ, иначе – применяли пытки", - добавила она.

В частности, женщины-военнопленные, которые содержались в Донецком СИЗО, рассказали, что в камерах, рассчитанных на 2-3 человека, их находилось не менее 17-20 человек. Вместо санузла – ведро. Женщины были лишены средств гигиены и возможности помыться. Относительно них оказывалось психологическое давление – на их глазах жестоко избивали украинских пленных мужчин. Также пленниц принуждали к половым актам.

"Жизненно необходимая медицинская помощь раненым украинским военнослужащим не предоставлялась. Врач осмотрел их только перед перемещением в лагерь военнопленных в городе Севастополе, где помощь оказывали представители МККК. Украинцам не давали воду, только 1,5 литра на 30-40 человек, на территории ОРДО дневной рацион состоял из куска хлеба и сала, иногда, давая мясо, решисты издевались и говорили, что оно "человеческое", - рассказала Людмила Денисова.

Напомним, российские оккупанты выложили в свободный доступ видео допроса похищенного украинца. На видео зафиксированы факты избиения и пыток с применением электрического тока.