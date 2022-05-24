СБУ установила личности 8 оккупантов, которые убивали и пытали гражданских в Киевской области.

Сотрудники Службы безопасности Украины установили личности 5 российских военнослужащих и трех наемников частной военной компании “Вагнера”, которые убивали гражданских, обстреливали и сжигали жилые дома, а также пытали людей и удерживали их в подвалах без еды и воды. Об этом говорится в сообщении СБУ.

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Согласно сообщению, подозреваемым инкриминируется в общей сложности 14 эпизодов: убийство гражданских, обстрелы и сжигание жилых домов, пленение, пытки и содержание людей в подвалах без пищи и воды, похищение имущества.

СБУ установила, что во время временной оккупации Киевской области захватчики ворвались в дом старосты села Мотыжин. Женщину и ее родных вывезли на место временного базирования. Семью пытали, пытаясь получить информацию о местонахождении подразделений ВСУ и бойцов теробороны.

"Палачи жестоко издевались над сыном на глазах у матери, прострелили ему ногу, пытали также ее мужа. Но не получив информации, убили сына старосты выстрелом в голову. Вся семья погибла от множественных огнестрельных ранений", - сказано в сообщении.

Кроме того, оккупанты по приказу командира взвода 36-й общевойсковой армии 37-й отдельной мотострелковой бригады РФ убили еще одну гражданскую женщину. Причиной расстрела была ее темная одежда. Отца убитой вражеские солдаты пленили и держали связанным практически без еды и воды.

Также российские военные задержали двух волонтеров, которые доставляли гуманитарную помощь жителям Мотыжина. Оккупанты допрашивали и пытали их, а после этого вывезли в лесополосу и приказали бежать, открыв по ним огонь. Один из волонтеров погиб от выстрела в голову, другой – был тяжело ранен. Автомобили и гуманитарную помощь оккупанты забрали себе.

Задокументирована гибель двух членов общественной организации Патриот. Следователи установили, что они были замучены, а после смерти российские военные расстреляли их тела.

Еще одному мирному жителю русские солдаты связали руки и привязали его к квадроциклу, заставив бежать продолжительное время. После допросов, угроз убийства и избиения его в течение нескольких дней содержали в канализационной яме.

В настоящее время 8 установленным оккупантам заочно уведомлено подозрение по ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Досудебное расследование СБУ и прокуратуры в этом уголовном производстве продолжается.

Список окупантов, совершавших преступления в отношении мирного населения:

Крикунов Олег Андреевич, позывной «Калуга», 22.12.1988 г.р., военнослужащий с РФ, командир взвода, старший лейтенант, 36 общевойсковая армия 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта).

Ванчиков Александр Александрович, 21.12.1994 г.р., военнослужащий из срф, командир отделения, сержант, 36 общевойсковая армия 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта).

Гончиков Чингис Баторович, 30.07.1997 г.р., военнослужащий с РФ, сержант, командир отделения – командир боевой машины, 36 общевойсковая армия 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта).

Сазанов Сергей Владимирович, 25.08.1972 г.р., член ЧВК "Вагнер".

Сазонов Сергей Сергеевич, 24.01.1988 г.р., водитель отделения КШИ ЧВК "Вагнер".

Сулейманов Магомедмирза Магомедрасулович, 08.12.1991 г.р., военнослужащий с РФ, командир отделения – командир боевой машины, сержант, 36 общевойсковая армия 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта).

Дмитрий Виталий Владимирович, 22.02.1995 г.р., командир взвода 8 МСР, старший лейтенант, 36 общевойсковая армия 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта) ВС РФ.

Ступницкий Александр Александрович, 27.09.1989 г.р., личный номер М-1731, разведчик-связист 1 разведывательно-штурмового взвода 1 разведывательно-штурмовой роты ЧВК "Вагнера".

Напомним, возле Макарова Бучанского района Киевской области полиция обнаружила тела трех убитых российскими оккупантами мирных жителей. Среди убитых – гражданин Чехии.