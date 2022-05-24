СБУ встановила особи 8 окупантів, які вбивали та катували цивільних у Київській області.

Співробітники Служби безпеки України встановили особи 5 російських військовослужбовців та трьох найманців приватної військової компанії “Вагнера”, які вбивали цивільних, обстрілювали та спалювали житлові будинки, а також катували людей та утримували їх у підвалах без їжі та води. Про це йдеться у повідомленні СБУ.

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Згідно з повідомленням, підозрюваним інкримінується загалом 14 епізодів: вбивство цивільних, обстріли та спалювання житлових будинків, полону, тортури та утримання людей у підвалах без їжі та води, викрадення майна.

СБУ встановила, що під час тимчасової окупації Київської області загарбники увірвалися до будинку старости Мотижина. Жінку та її рідних вивезли на місце тимчасового базування. Сім'ю катували, намагаючись отримати інформацію про місцезнаходження підрозділів ЗСУ та бійців тероборони.

"Кати жорстоко знущалися з сина на очах у матері, прострелили йому ногу, катували також її чоловіка. Але не отримавши інформації, вбили сина старости пострілом у голову. Вся сім'я загинула від множинних вогнепальних поранень", - сказано в повідомленні.

Крім того, окупанти за наказом командира взводу 36-ї загальновійськової армії 37-ї окремої мотострілецької бригади РФ убили ще одну громадянську жінку. Причиною розстрілу був її темний одяг. Батька вбитої ворожі солдати полонили та тримали пов'язаним практично без їжі та води.

Також російські військові затримали двох волонтерів, які доставляли гуманітарну допомогу мешканцям Мотижина. Окупанти допитували і катували їх, а потім вивезли в лісосмугу і наказали бігти, відкривши вогонь. Один із волонтерів загинув від пострілу в голову, інший – був тяжко поранений. Автомобілі та гуманітарну допомогу окупанти забрали собі.

Задокументовано загибель двох членів громадської організації Патріот. Слідчі встановили, що їх закатували, а після смерті російські військові розстріляли їхні тіла.

Ще одному мирному жителю російські солдати зв'язали руки та прив'язали його до квадроциклу, змусивши бігти тривалий час. Після допитів, загроз убивства та побиття його протягом кількох днів утримували у каналізаційній ямі.

Наразі 8 встановленим окупантам заочно повідомлено підозру за ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Досудове розслідування СБУ та прокуратури у цьому кримінальному провадженні триває.

Список оккупантів, які вчиняли злочини щодо мирного населення:

Крикунов Олег Андрійович, позивний «Калуга», 22.12.1988 р.н., військовослужбовець із РФ, командир взводу, старший лейтенант, 36 загальновійськова армія 37 окремої мотострілецької бригади (в/ч 69647, Кяхта).

Ванчиков Олександр Олександрович, 21.12.1994 р.н., військовослужбовець із срф, командир відділення, сержант, 36 загальновійськова армія 37 окремої мотострілецької бригади (в/ч 69647, Кяхта).

Гончиков Чингіс Баторович, 30.07.1997 р.н., військовослужбовець із РФ, сержант, командир відділення – командир бойової машини, 36 загальновійськова армія 37 окремої мотострілецької бригади (в/ч 69647, Кяхта).

Сазанов Сергій Володимирович, 25.08.1972 р.н., член ПВК "Вагнер".

Сазонов Сергій Сергійович, 24.01.1988 р.н., водій відділення КШІ ПВК "Вагнер".

Сулейманов Магомедмірза Магомедрасулович, 08.12.1991 р.н., військовослужбовець із РФ, командир відділення – командир бойової машини, сержант, 36 загальновійськова армія 37 окремої мотострілецької бригади (в/ч 69647, Кяхта).

Дмитро Віталій Володимирович, 22.02.1995 р.н., командир взводу 8 МСР, старший лейтенант, 36 загальновійськова армія 37 окремої мотострілецької бригади (в/ч 69647, Кяхта) ЗС РФ.

Ступницький Олександр Олександрович, 27.09.1989 р.н., особистий номер М-1731, розвідник-зв'язківець 1 розвідувально-штурмового взводу 1 розвідувально-штурмової роти ПВК "Вагнера".

Нагадаємо, біля Макарова Бучанського району Київської області поліція виявила тіла трьох убитих російськими окупантами мирних жителів. Серед убитих – громадянин Чехії.