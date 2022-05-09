Застрелили в голову и закопали на обочине: Под Киевом нашли новое захоронение с жертвами оккупантов (ФОТО)

На обочине дороги около поселка Макаров Киевской области обнаружено захоронение с тремя телами мирных жителей, убитых выстрелами в голову. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Начато расследование по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны), процессуальное руководство осуществляет Киево-Святошинская окружная прокуратура.

По предварительной информации, потерпевшие погибли от рук военнослужащих Вооруженных сил России во время оккупации населенного пункта.

Напомним также, что недавно были найдены тела трех мужчин, застреленных у бывших позиций российских военных в селе Мироцкое Бучанского района.

Фото: Офис генпрокурора

Всего же по данным полиции Киевской области на 2 мая, в регионе было найдено 1202 погибших гражданских лица, но и после этого правоохранители обнаружили уже не один десяток таких тел.

В частности, еще месяц назад глава Макаровской общины Вадим Токарь заявлял, что в поселке были найдены 132 гражданских жителя, которые были расстреляны российскими оккупантами.