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Застрелили в голову та закопали на узбіччі: Під Києвом знайшли нове поховання з жертвами окупантів (ФОТО)
На узбіччі дороги біля селища Макарів Київської області виявлено поховання із трьома тілами мирних жителів, убитих пострілами в голову. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Розпочато розслідування за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни), процесуальне керівництво здійснює Києво-Святошинська окружна прокуратура.
За попередньою інформацією, потерпілі загинули від рук військовослужбовців Збройних сил Росії під час окупації населеного пункту.
Нагадаємо також, що нещодавно було знайдено тіла трьох чоловіків, застрелених у колишніх позицій російських військових у селі Мироцьке Бучанського району.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Загалом, за даними поліції Київської області на 2 травня, у регіоні було знайдено 1202 загиблих цивільних особи, але й після цього правоохоронці виявили вже не один десяток таких тіл.
Зокрема, ще місяць тому голова Макарівської громади Вадим Токар заявляв, що у селищі було знайдено 132 цивільних мешканця, які були розстріляні російськими окупантами.