В Киевской области обнаружили тела более уже 1200 мирных граждан, - полиция

На территории Киевской области правоохранители обнаружили уже 1202 тела украинских граждан, погибших от рук российских оккупантов.

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Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в эфире телемарафона.

"Ужасные находки мы обнаруживаем практически каждый день, фиксируем преступления РФ на территории Киевской области. По состоянию на сегодня уже есть 1202 тела погибших гражданских лиц, их осмотрели следователи и передали в судебно-медицинские учреждения для установления окончательной причины смерти", - сказал Небытов.

По его словам, на данный момент тела 280 людей остаются неопознанными, еще 300 считаются пропавшими без вести.

"Еще раз призываю граждан, если вам известно об исчезновении людей или потеряли с ними связь, сообщите на спецлинию 102. Это облегчит работу полицейским", - подытожил начальник полиции Киевской области.

Напомним, правоохранители обнаружили у бывших позиций российской оккупационной армии в селе Мироцкое Бучанского района захоронение с телами гражданских мужчин, убитых в результате пыток.