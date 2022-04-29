Через реку Ирпень возле Гостомеля открыли временную переправу (ФОТО)

В Киевской области открыли временную переправу для сообщения Гостомеля и Бучи с Киевом.

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Об этом сообщил глава Гуманитарного штаба Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram-канале.

"Сегодня открыли временную переправу в районе Гостомеля на трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин, которая обеспечит транспортное сообщение между Киевом, Гостомелем и Бучей через реку Ирпень", – рассказал Кулеба.

По словам чиновника, с помощью данной переправы смогут передвигаться как легковые автомобили, так грузовики и автобусы, что позволит оживить экономическую жизнь региона.

Напомним, "Укравтодор" очистил около 500 км автодорог разных форм собственности в Киевской, Сумской и Черниговской областях.