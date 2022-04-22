В 94 населенных пунктах Киевщины полностью восстановили газоснабжение – РГК

В 85% населенных пунктов Киевской области возобновлено газоснабжение, которое было прекращено из-за повреждений, вызванных боевыми действиями.

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Об этом сообщает пресс-служба Региональной газовой компании (РГК).

По состоянию на 21 апреля 72 тысячи 315 домохозяйств и предприятий получили доступ к стабильному газоснабжению.

"В 94-х (населенных пунктах – Delo.ua) распределение газа восстановлено полностью, еще в 7-ми – частично. Постепенно подача газа возобновляется в городе Буча, пгт Гостомель, Ворзель и Коцюбинское", – сообщили в РГК.

Напомним, газораспределительные компании, работающие под брендом РГК, восстановили распределение газа в 189 738 домах в Киевской, Черниговской, Сумской областях.

Восстановительные и ремонтные работы в освободившихся областях продолжаются с 7 апреля 2022 года.

Наиболее активно проводятся работы в Киевской области. К работам в Киевской области уже привлекли сотрудников АО "Винницагаз" и АО "Житомиргаз". На очереди бригады из других газораспределительных компаний.

Ранее сообщалось, что в Киевской области с 7 апреля газовики полностью восстановили распределение газа в 77 населенных пунктах, а в восьми – частично.