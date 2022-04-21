РГК восстановила газоснабжение в 190 000 домохозяйствах

Газораспределительные компании, работающие под брендом РГК, возобновили распределение газа в 189 738 домах в Киевской, Черниговской, Сумской областях.

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Как сообщает пресс-служба компании, к ежедневно продолжающимся ремонтным работам привлечены газовики из других областей.

Восстановительные и ремонтные работы в освободившихся областях продолжаются с 7 апреля 2022 года. Только за последнюю неделю сотрудникам газораспределительных компаний удалось возобновить газоснабжение более чем до 55 тысяч домохозяйств.

Наиболее активно проводятся работы в Киевской области. К работам в Киевской области уже привлекли сотрудников АО "Винницагаз" и АО "Житомиргаз". На очереди бригады из других газораспределительных компаний.

Здесь уже полностью восстановлено газоснабжение в 86 населенных пунктах, еще в пяти – частично. На 7 апреля в области насчитывалось 119 населенных пунктов, где было нарушено распределение газа.

"В ходе боевых действий газовая инфраструктура претерпела значительные разрушения. Причем речь идет как о повреждении оборудования и газопроводов в ходе обстрелов, так и о целенаправленном разрушении объектов. Например, блочное ГРП в Мироновском районе расстреляно из гранатомета, – рассказывает Сергей Бондарь, технический директор РГК. – Сейчас наши усилия направлены на максимально быстрое возобновление газоснабжения в населенных пунктах. Конечных потребителей мы будем подключать безвозмездно по отдельным заявкам, ведь многие уехали или жилье клиентов разрушено".

В ходе обновления газовики пытаются оптимизировать критическую инфраструктуру к новым потребностям потребителей. Поэтому замена уничтоженного оборудования производится на более современные образцы, производимые на предприятиях RGC Production.

Ранее сообщалось, что в Киевской области с 7 апреля газовики полностью восстановили распределение газа в 77 населенных пунктах, а в восьми – частично.