РГК відновила газопостачання до 190 000 домогосподарств

Газорозподільні компанії, що працюють під брендом РМК, відновили розподіл газу у 189 738 будинках у Київській, Чернігівській, Сумській областях.

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Як повідомляє пресслужба компанії, до ремонтних робіт, що щодня продовжуються, залучені газовики з інших областей.

Відновлювальні та ремонтні роботи в областях, що звільнилися, тривають з 7 квітня 2022 року. Лише за останній тиждень працівникам газорозподільних компаній вдалося відновити газопостачання більш як до 55 тисяч домогосподарств.

Найбільш активно проводяться роботи у Київській області. До робіт у Київській області вже залучили співробітників АТ "Вінницягаз" та АТ "Житомиргаз". На черзі бригади з інших газорозподільних компаній.

Уже повністю відновлено газопостачання у 86 населених пунктах , ще у п'яти – частково. Станом на 7 квітня в області налічувалося 119 населених пунктів, де було порушено розподіл газу.

"Під час бойових дій газова інфраструктура зазнала значних руйнувань. Причому йдеться як про ураження обладнання та газопроводів у ході обстрілів, так і про цілеспрямоване руйнування об'єктів. Наприклад, блочне ГРП у Миронівському районі розстріляне з гранатомета, – розповідає Сергій Бондар, технічний директор РМК. – Наразі наші зусилля спрямовані на максимально швидке відновлення газопостачання в населених пунктах".

Під час поновлення газовики намагаються оптимізувати критичну інфраструктуру до нових потреб споживачів. Тому заміна знищеного обладнання відбувається на більш сучасні зразки, вироблені на підприємствах RGC Production.

Раніше повідомлялося, що у Київській області з 7 квітня газовики повністю відновили розподіл газу у 77 населених пунктах, а у восьми – частково.