Газоснабжение возобновлено почти в 80 населенных пунктах. Работы продолжаются без выходных

В Киевской области с 7 апреля газовики полностью восстановили распределение газа в 77 населенных пунктах, а в восьми – частично, сообщила пресс-служба Региональной газовой компании (РГК). Восстановительные работы продолжаются без выходных.

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"За прошедшие сутки газовщикам удалось полностью восстановить газоснабжение в шести селах Броварского и Бучанского районов. Еще в шести населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов осуществлено частичное восстановление распределения природного газа для потребителей", – говорят в РГК.

В компании добавляют, что с начала восстановительных работ наибольшее количество потребителей, которым полностью восстановлено газоснабжение, находится в Киевской и Харьковской областях.

Напомним, что на днях, например, на Харьковщине были выполнены ремонтные работы на части газопроводов в Емцах, Шовкоплясах и Большой Рогани, а коммунальщики Харькова осуществляют санитарную очистку улиц.

В Чугуеве же отремонтировали часть водопроводных сетей, проходят плановые ремонтные работы в котельной, приводят в порядок дома, пострадавшие от боевых действий.