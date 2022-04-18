Газопостачання відновили майже у 80 населених пунктах. Роботи тривають без вихідних

У Київській області з 7 квітня газовики повністю відновили розподіл газ у 77 населених пунктах, а у восьми – частково, повідомила пресслужба Регіональної газової компанії (РГК). Відновлювальні роботи тривають без вихідних.

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"За минулу добу газовикам вдалося повністю відновити газопостачання в шести селах Броварського і Бучанського районів. Ще у шести населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів здійснено часткове відновлення розподілу природного газу для споживачів", – кажуть в РГК.

У компанії додають, що з початку відновлювальних робіт найбільша кількість споживачів, яким повністю відновлене газопостачання, перебувають у Київській та Харківській областях.

Нагадаємо, що на днях, наприклад, на Харківщині було виконано ремонтні роботи на частині газопроводів у Ємцях, Шовкоплясах та Великій Рогані, а комунальники Харкова здійснюють санітарне очищення вулиць.

У Чугуєві ж відремонтували частину водопровідних мереж, відбуваються планові ремонтні роботи в котельні, приводять до ладу будинки, що постраждали від бойових дій.