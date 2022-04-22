У 94 населених пунктах Київщини повністю відновили газопостачання – РГК

У 85% населених пунктів Київської області відновлено газопостачання, яке було припинено через пошкодження, спричинені бойовими діями.

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Про це повідомляє пресслужба регіональної газової компанії (РГК).

Станом на 21 квітня 72 тисячі 315 домогосподарств та підприємств отримали доступ до стабільного газопостачання.

"У 94-х (населених пунктах – Delo.ua ) розподіл газу відновлено повністю, ще в 7-ми – частково. Поступово подача газу відновлюється у місті Буча, смт Гостомель, Ворзель та Коцюбинське", – повідомили у РГК.

Нагадаємо, газорозподільні компанії, що працюють під брендом РМК, відновили розподіл газу у 189 738 будинках у Київській, Чернігівській, Сумській областях.

Відновлювальні та ремонтні роботи в областях, що звільнилися, тривають з 7 квітня 2022 року.

Найбільш активно проводяться роботи у Київській області. До робіт у Київській області вже залучили співробітників АТ "Вінницягаз" та АТ "Житомиргаз". На черзі бригади з інших газорозподільних компаній.

Раніше повідомлялося, що у Київській області з 7 квітня газовики повністю відновили розподіл газу у 77 населених пунктах, а у восьми – частково.