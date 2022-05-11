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Оккупанты пытают взятых в заложники украинцев с применением электрического тока, - Денисова
Российские оккупанты выложили в свободный доступ видео допроса похищенного украинца. На видео зафиксированы факты избиения и пыток с применением электрического тока.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
"Оккупанты выложили в свободный доступ видео допроса похищенного ими жителя Олешки в Херсонской области Сергея Мороза. На видео зафиксированы факты избиения и пыток с применением электрического тока", - говорится в сообщении.
Также омбудсмен отметила, что данное видео является очередным доказательством военных преступлений Российской Федерации. Ведь пытки и убийство русскими боевиками мирного населения являются ничем иным как военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского устава международного уголовного суда.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека Россией в Украине", - добавила она.
Напомним, 30 апреля правоохранители обнаружили у бывших позиций российской оккупационной армии в селе Мироцкое Бучанского района захоронения с телами гражданских мужчин, убитых в результате пыток.