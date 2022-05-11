Окупанти катують взятих у заручники українців із застосуванням електричного струму, - Денісова

Російські окупанти виклали у вільний доступ відео допиту викраденого українця. На відео зафіксовані факти побиття й тортур із застосуванням електричного струму.

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Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Окупанти виклали у вільний доступ відео допиту викраденого ними мешканця Олешків на Херсонщині Сергія Мороза. На відео зафіксовані факти побиття й тортур із застосуванням електричного струму", - йдеться у повідомленні.

Також омбудсмен наголосила, що дане відео є черговим доказом воєнних злочинів Російської Федерації. Адже катування та вбивство російськими бойовиками мирного населення є нічим іншим як воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини Росією в Україні", - додала вона.

Нагадаємо, 30 квітня правоохоронці виявили біля колишніх позицій російської окупаційної армії в селі Мироцьке Бучанського району поховання з тілами цивільних чоловіків, убитих внаслідок тортур.