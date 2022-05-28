Застосовували плоскогубці, душили та били: Денісова розповіла про катування росіянами українських полонених

Українські військові, звільнені з російського полону, повідомили про факти катування та жорстокого поводження окупантів.

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Деталі розповіла уповноважена Верховною Радою з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, більшість українських військовослужбовців було взято у полон окупантами під Маріуполем. Спочатку їх утримували в підвалах та господарських спорудах. Потім етапували до гауптвахти, слідчого ізолятору у Донецьку та виправної колонії №120, які розташовані на тимчасово окупованій території. Надалі українських військових перевели до слідчих ізоляторів Таганрога і Воронежа.

"Під час етапування українським воїнам замотували очі скотчем, одягали на голову мішок, зв’язували руки мотузками. У полоні українських військовослужбовців катували – погрожували вбивством, били та принижували", - наголосила Денісова.

Також омбудсмен зазначила, що з особливою жорстокістю тортури застосовувалися до офіцерського складу ЗСУ та бійців загону спецпризначення "Азов".

"Під час допитів українських військовополонених ставили на коліна, били прикладом від автомата по пальцях ніг та відкритих ранах, застосовували плоскогубці, закидали зашморг на шию і душили. Крім того, катували електрострумом, били киянкою та ногами. Рашисти їм вводили невідомі препарати на літеру "М", після чого вони непритомніли та втрачали пам'ять. Окупанти змушували українських солдатів вчити вірш "Вибачте нас, рідні росіяни", гімн РФ, історію створення герба та прапора РФ, інакше – застосовували тортури і катування", - додала вона.

Зокрема, українські жінки-військовополонені, які утримувалися в Донецькому СІЗО, розповіли, що у камерах, розрахованих на 2-3 особи, їх перебувало щонайменше 17-20. Замість санвузла – відро. Жінки були позбавлені засобів гігієни та можливості помитися. Стосовно них чинився психологічний тиск - на їхніх очах жорстоко били українських полонених чоловіків. Також полонянок примушували до статевих актів.

"Життєво необхідна медична допомога пораненим українським військовослужбовцям не надавалась. Лікар оглянув їх лише перед переміщенням до табору військовополонених у місті Севастополі, де допомогу надавали представники МКЧХ. Українцям не давали воду, лише 1,5 літра на 30-40 осіб, обмежували у харчуванні – на території ОРДО денний раціон складався зі шматка хліба і сала. Інколи даючи м’ясо рашисти знущалися і казали, що воно "людське", - розповіла Людмила Денісова.

Нагадаємо, російські окупанти виклали у вільний доступ відео допиту викраденого українця. На відео зафіксовані факти побиття й тортур із застосуванням електричного струму.