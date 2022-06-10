Двое российских военных получили подозрения в военных преступлениях в селе между Бородянкой и Макаровом

Главное управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской областной и Киево-Святошинской окружной прокуратур сообщило о подозрении двум российским военнослужащим в нарушении законов и обычаев войны (части 1 и 2 статьи 438 Уголовного кодекса).

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Как сообщают в Офисе генерального прокурора, в марте во время оккупации села Андреевка Бучанского района военнослужащий 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Сухопутных войск Вооруженных сил РФ в составе 35 общевойсковой армии незаконно задержал гражданского мужчину.

Вместе с другим военным, угрожая применением насилия, они поместили его в электрическую подстанцию. Там безоружного мужчину сначала избивали, а затем подозреваемый убил его выстрелом в голову из огнестрельного оружия.

Впоследствии оккупант вместе с сослуживцами ворвался в дом другого жителя села. Угрожая оружием, они завладели его автомобилем.

В другом доме - 96-летнего ветерана Второй мировой войны - подозреваемый похитил генератор, снабжавший домохозяйство электроэнергией.

Угрожая оружием, он похитил у потерпевшего ордена за участие во Второй мировой войне, а также государственные награды Украины и ведомственные награды Министерства обороны Украины. Часть награбленного оккупант прицепил себе на форму, сфотографировался и кичился этим в социальной сети.

Второй подозреваемый – военнослужащий Воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ – вместе с солдатами проводил незаконные допросы мирных жителей Андреевки и обыски в жилищах граждан, запугивая их и угрожая убийством.

Как отметила на своей странице в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова, первым подозреваемым является 21-летний Даниил Фролкин, а вторым – Чингиз Атантаев.

Она призвала тех, кто узнает подозреваемых и знает об их причастности к другим преступлениям, сообщать об этом через сайт warcrimes.gov.ua или обращаться в Киевскую областную прокуратуру по телефонам 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75.