Двоє російських військових отримали підозри у воєнних злочинах в селі між Бородянкою та Макаровом

Головне управління Служби безпеки України у Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної та Києво-Святошинської окружної прокуратур повідомило про підозру двом російським військовослужбовцям у порушенні законів та звичаїв війни (частини 1 та 2 статті 438 Кримінального кодексу).

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Як повідомляють у Офісі генерального прокурора, у березні під час окупації села Андріївка Бучанського району військовослужбовець 64-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади Сухопутних військ Збройних сил РФ у складі 35-ї загальновійськової армії незаконно затримав цивільного чоловіка.

Разом з іншим військовим, погрожуючи застосуванням насилля, вони помістили його до електричної підстанції. Там беззбройного чоловіка спочатку били, а потім підозрюваний вбив його пострілом в голову з вогнепальної зброї.

Згодом окупант разом із співслужбовцями увірвався до будинку іншого мешканця села. Погрожуючи зброєю, вони заволоділи його автомобілем.

В іншому будинку - 96-річного ветерана Другої світової війни - підозрюваний викрав генератор, який забезпечував електроенергією помешкання.

Погрожуючи зброєю, він викрав у потерпілого ордени за участь у Другій світовій війні, а також державні нагороди України та відомчі відзнаки й нагороди Міністерства оборони України. Частину награбованого окупант причепив собі на форму, сфотографувався та хизувався цим у соціальній мережі.

Другий підозрюваний - військовослужбовець Повітряно-десантних військ Збройних сил РФ - разом з солдатами проводив незаконні допити мирних мешканців Андріївки та обшуки у помешканнях громадян, залякував їх та погрожував вбивством.

Як зазначила на своїй сторінці у Facebook генпрокурор Ірина Венедіктова, першим підозрюваним є 21-річний Даниїл Фролкін, а другим - Чингіз Атантаєв.

Вона закликала тих, хто впізнає підозрюваних та знає про їх причетність до інших злочинів, повідомляти про це через сайт warcrimes.gov.ua або звертатися до Київської обласної прокуратури за телефонами 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75.