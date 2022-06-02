Крали білизну та ювелірні прикраси: 10 російським військовим оголошено підозри

Правоохоронці оголосили підозри десятьом військовослужбовцям Росгвардії, які обкрадали помешкання жителів Київщини і поштою з Білорусі відправляли привласнене майно своїм родичам в Росію.

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Про це повідомили у прес-службі Національної поліції України.

"Звичайними злодіями і грабіжниками виявилися військовослужбовці Росгвардії – "елітного підрозділу", підпорядкованого президенту країни-агресора. Окупанти обкрадали помешкання жителів Київщини і поштою з Білорусі відправляли привласнене майно своїм родичам у РФ", - йдеться у повідомленні.

Поліцією встановлено факти привласнення не лише фінансових заощаджень, ювелірних виробів, комп’ютерної чи побутової техніки, а й навіть білизни. Ці речі окупанти після відступу з Білорусі поштою відправили своїм родичам в Росію.

"Результатом кропіткої роботи правоохоронців стало встановлення десятьох російських військових-мародерів, яким за погодженням із прокурорами Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру. Їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України)", - наголосили у поліції.

Зокрема, за такі дії передбачено до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, голова Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що в українських органах влади є доступ до інформації про всіх російських військових, які вели військові дії. Зокрема, щодо награбованого та відправленого з Білорусі до Росії.