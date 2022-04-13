У нас є інформація про всіх російських військових, які відправляли додому награбоване, — Федоров

В українських органах влади є доступ до інформації про всіх російських військових, які вели військові дії.

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Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю програмі "БАЦМАН".

"У нас зафіксовано усі відправки військових, які були у Чернігівській, Київській, Сумській областях через служби доставки. Ця інформація від 15 служб доставки, і це вся інформація - хто був присутній на території нашої країни, що він відправив, кому він відправив, в який регіон РФ. Тільки один кейс – три телевізори відправив мародер. Інший відправив пральну машинку. Третій відправив 100 кг одягу. Ми ж бачимо, куди вони все це відправляють, — Далекий Схід. Звичайно, вони цього в очі не бачили. Але ми це заробили своєю працею, і, напевно, це найбільше їх дратує", — зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше пресслужба Генерального штабу ЗСУ заявила, що на захоплених територіях ворог обмежує рух цивільного населення, використовує житло місцевих мешканців для розміщення особового складу, продовжує мародерство та насильство, утримує у заручниках місцевих активістів. При цьому супротивник вивозить награбоване майно.