У нас есть информация о всех российских военных, которые отправляли домой награбленное, — Федоров

В украинских органах власти есть доступ к информации о всех российских военных, которые вели военные действия.

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Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью программе "БАЦМАН".

"У нас зафиксированы все отправки военных, которые были в Черниговской, Киевской, Сумской областях через службы доставки. Эта информация от 15 служб доставки, и это вся информация — кто конкретно присутствовал на территории нашей страны, что он отправил, кому он отправил, в какой регион РФ. Только один кейс — три телевизора отправил мародер. Другой отправил стиральную машинку. Третий отправил 100 кг одежды. Мы же видим, куда они это все отправляют, — Дальний Восток. Конечно, они этого в глаза не видели. Но мы-то это заработали свои трудом, и, наверное, это больше всего их раздражает", — отметил министр.

Напомним, ранее пресс-служба Генерального штаба ВСУ заявила, что на захваченных территориях враг ограничивает движение гражданского населения, использует жилье местных жителей для размещения личного состава, продолжает мародерство и насилие, удерживает в заложниках местных активистов. При этом противник вывозит награбленное имущество.