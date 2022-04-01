Оккупанты вывозят награбленное имущество — Генштаб ВСУ

Войска РФ продолжают частичный отвод подразделений войск РФ с севера Киевской области в сторону Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

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Зафиксировано движение смешанных колонн техники, в том числе гражданских транспортных средств: грузовиков, автобусов, микроавтобусов, легковых автомобилей. Их россияне угнали во время оккупации украинской территории. Противник также вывозит награбленное имущество.

На захваченных территориях враг ограничивает движение гражданского населения, использует жилье местных жителей для размещения личного состава, продолжает мародерство и насилие, удерживает в заложниках местных активистов.

В некоторых районах оккупанты пытаются заставить предпринимателей перейти на расчет в российских рублях.

На Донбассе украинские бойцы отбили 7 атак и уничтожили 3 танка, 2 бронетранспортера, 2 автотранспортных средства и 2 артиллерийские системы, сбили БПЛА типа "Орлан-10".

Напомним, десантно-штурмовые войска вместе с другими подразделениями Сил обороны освободили от российской оккупации пять населенных пунктов Запорожской области.

При этом потери личного состава в рядах российских войск с начала полномасштабного вторжения составляют около 17 500 человек.