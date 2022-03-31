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Российская армия с начала войны потеряла около 17500 человек личного состава — Генштаб ВСУ
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери противника за время войны в Украине, с 24 февраля по 31 марта. Потери личного состава в рядах российских войск составляют около 17500 человек.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Ориентировочные потери армии России, по данным ВСУ, составили:
- личный состав - около 17 500 человек,
- танки - 614,
- боевые бронированные машины - 1 735,
- артиллерийские системы - 311,
- РСЗО - 96,
- зенитные комплексы - 54,
- самолеты - 135,
- вертолеты - 131,
- автомобильная техника - 1201,
- корабли - 7,
- цистерны з ГСМ - 75,
- БПЛА оперативно-тактического звена - 83,
- спецтехника - 22,
- пусковые установки ОТРК - 4.
Также в Генштабе уточнили, что указанные данные являются предварительными, поскольку подсчет усложнен высокой интенсивностью боевых действий.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как сообщалось ранее, в Украине начали использовать систему распознавания лиц Clearview AI, которая содержит 10 миллиардов фото, из них 2 миллиарда из российской соцсети “ВКонтакте”. Система помогает идентифицировать погибших, нападающих и бороться с дезинформацией.
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В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.