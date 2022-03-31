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Российская армия с начала войны потеряла около 17500 человек личного состава — Генштаб ВСУ

Российская армия с начала войны потеряла около 17500 человек личного состава - Генштаб ВСУ
Уничтоженная военная техника врага. Фото: ВСУ

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери противника за время войны в Украине, с 24 февраля по 31 марта. Потери личного состава в рядах российских войск составляют около 17500 человек.

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Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Ориентировочные потери армии России, по данным ВСУ, составили:

  • личный состав - около 17 500 человек,
  • танки - 614,
  • боевые бронированные машины - 1 735,
  • артиллерийские системы - 311,
  • РСЗО - 96,
  • зенитные комплексы - 54,
  • самолеты - 135,
  • вертолеты - 131,
  • автомобильная техника - 1201,
  • корабли - 7,
  • цистерны з ГСМ - 75,
  • БПЛА оперативно-тактического звена - 83,
  • спецтехника - 22,
  • пусковые установки ОТРК - 4.

Также в Генштабе уточнили, что указанные данные являются предварительными, поскольку подсчет усложнен высокой интенсивностью боевых действий. 

Как сообщалось ранее, в Украине начали использовать систему распознавания лиц Clearview AI, которая содержит 10 миллиардов фото, из них 2 миллиарда из российской соцсети “ВКонтакте”. Система помогает идентифицировать погибших, нападающих и бороться с дезинформацией.

Так как Россия не хочет забрать погибших военных и вернуть их семьям, Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Автор:
Светлана Манько