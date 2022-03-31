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Дата публікації

Російська армія з початку війни втратила близько 17 500 військових — Генштаб ЗСУ

Російська армія з початку війни втратила близько 17 500 військових - Генштаб ЗСУ
Знищена техніка ворога. Фото: ЗСУ

Генштаб Збройних сил України (ЗСУ) озвучив загальні бойові втрати противника за час війни в Україні, з 24 лютого до 31 березня. Втрати особового складу у лавах російських військ становлять близько 17500 чоловік.

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Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Орієнтовні втрати армії Росії, за даними ЗСУ, склали:

  • особовий склад – близько 17 500 осіб,
  • танки - 614,
  • бойові броньовані машини - 1735,
  • артилерійські системи - 311,
  • РСЗВ - 96,
  • зенітні комплекси - 54,
  • літаки - 135,
  • вертольоти - 131,
  • автомобільна техніка - 1201,
  • кораблі - 7,
  • цистерни з ПММ - 75,
  • БПЛА оперативно-тактичної ланки - 83,
  • спецтехніка - 22,
  • пускові установки ОТРК - 4.

Також у Генштабі уточнили, що ці дані є попередніми, оскільки підрахунок ускладнений високою інтенсивністю бойових дій.

Як повідомлялося раніше, в Україні почали використовувати систему розпізнавання осіб Clearview AI, яка містить 10 мільярдів фото, з них 2 мільярди з російської соцмережі "ВКонтакті". Система допомагає ідентифікувати загиблих, нападників та боротися з дезінформацією.

Оскільки Росія не хоче забрати загиблих військових та повернути їх сім'ям, Кабмін прийняв постанову про затвердження порядку забезпечення збору тіл (останків) загиблих військовослужбовців Російської Федерації.

В Україні триває війна, яку розпочала Росія. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.

Автор:
Світлана Манько