Російська армія з початку війни втратила близько 17 500 військових — Генштаб ЗСУ

Генштаб Збройних сил України (ЗСУ) озвучив загальні бойові втрати противника за час війни в Україні, з 24 лютого до 31 березня. Втрати особового складу у лавах російських військ становлять близько 17500 чоловік.

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Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Орієнтовні втрати армії Росії, за даними ЗСУ, склали:

особовий склад – близько 17 500 осіб,

танки - 614,

бойові броньовані машини - 1735,

артилерійські системи - 311,

РСЗВ - 96,

зенітні комплекси - 54,

літаки - 135,

вертольоти - 131,

автомобільна техніка - 1201,

кораблі - 7,

цистерни з ПММ - 75,

БПЛА оперативно-тактичної ланки - 83,

спецтехніка - 22,

пускові установки ОТРК - 4.

Також у Генштабі уточнили, що ці дані є попередніми, оскільки підрахунок ускладнений високою інтенсивністю бойових дій.

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