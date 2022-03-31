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Російська армія з початку війни втратила близько 17 500 військових — Генштаб ЗСУ
Генштаб Збройних сил України (ЗСУ) озвучив загальні бойові втрати противника за час війни в Україні, з 24 лютого до 31 березня. Втрати особового складу у лавах російських військ становлять близько 17500 чоловік.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Орієнтовні втрати армії Росії, за даними ЗСУ, склали:
- особовий склад – близько 17 500 осіб,
- танки - 614,
- бойові броньовані машини - 1735,
- артилерійські системи - 311,
- РСЗВ - 96,
- зенітні комплекси - 54,
- літаки - 135,
- вертольоти - 131,
- автомобільна техніка - 1201,
- кораблі - 7,
- цистерни з ПММ - 75,
- БПЛА оперативно-тактичної ланки - 83,
- спецтехніка - 22,
- пускові установки ОТРК - 4.
Також у Генштабі уточнили, що ці дані є попередніми, оскільки підрахунок ускладнений високою інтенсивністю бойових дій.Підписуйтесь на наш Telegram канал
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