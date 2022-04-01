Окупанти вивозять награбоване майно - Генштаб ЗСУ

Війська РФ продовжують часткове відведення підрозділів військ РФ з півночі Київської області у бік Білорусі. Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

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Зафіксовано рух змішаних колон техніки, у тому числі цивільних транспортних засобів: вантажівок, автобусів, мікроавтобусів, легкових автомобілів. Їхні росіяни викрали під час окупації української території. Противник також вивозить награбоване майно.

На захоплених територіях ворог обмежує рух цивільного населення, використовує житло місцевих жителів для розміщення особового складу, продовжує мародерство та насильство, утримує у заручниках місцевих активістів.

У деяких районах окупанти намагаються змусити підприємців перейти на розрахунок у російських рублях.

На Донбасі українські бійці відбили 7 атак і знищили 3 танки, 2 бронетранспортери, 2 автотранспортні засоби та 2 артилерійські системи, збили БПЛА типу "Орлан-10".

Нагадаємо, десантно-штурмові війська разом з іншими підрозділами звільнили від російської окупації п'ять населених пунктів Запорізької області.

При цьому втрати особового складу у лавах російських військ з початку повномасштабного вторгнення становлять близько 17 500 людин.