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Воровали белье и ювелирные украшения: 10 российским военным объявлены подозрения
Правоохранители объявили подозрения десяти военнослужащим Росгвардии, которые обворовывали жилье жителей Киевской области и почтой из Беларуси отправляли присвоенное имущество своим родственникам в Россию.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
"Обычными ворами и грабителями оказались военнослужащие Росгвардии - "элитного подразделения", подчиненного президенту страны-агрессора. Оккупанты обворовывали жильё жителей Киевской области и почтой из Беларуси отправляли присвоенное имущество своим родственникам в РФ", - говорится в сообщении.
Полицией установлены факты присвоения не только финансовых сбережений, ювелирных изделий, компьютерной или бытовой техники, но даже белья. Эти вещи оккупанты после отступления из Беларуси по почте отправили своим родственникам в Россию.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Результатом кропотливой работы правоохранителей стало установление десяти российских военных-мародеров, которым по согласованию с прокурорами Офиса Генерального прокурора поставлено в известность о подозрении. Им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)", - отметили в полиции.
В частности, за такие действия предусмотрено до 12 лет лишения свободы.
Напомним, глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что в украинских органах власти есть доступ к информации обо всех российских военных, которые вели военные действия. В частности, по поводу награбленного и отправленного из Беларуси в Россию.