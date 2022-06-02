Воровали белье и ювелирные украшения: 10 российским военным объявлены подозрения

Правоохранители объявили подозрения десяти военнослужащим Росгвардии, которые обворовывали жилье жителей Киевской области и почтой из Беларуси отправляли присвоенное имущество своим родственникам в Россию.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

"Обычными ворами и грабителями оказались военнослужащие Росгвардии - "элитного подразделения", подчиненного президенту страны-агрессора. Оккупанты обворовывали жильё жителей Киевской области и почтой из Беларуси отправляли присвоенное имущество своим родственникам в РФ", - говорится в сообщении.

Полицией установлены факты присвоения не только финансовых сбережений, ювелирных изделий, компьютерной или бытовой техники, но даже белья. Эти вещи оккупанты после отступления из Беларуси по почте отправили своим родственникам в Россию.

"Результатом кропотливой работы правоохранителей стало установление десяти российских военных-мародеров, которым по согласованию с прокурорами Офиса Генерального прокурора поставлено в известность о подозрении. Им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)", - отметили в полиции.

В частности, за такие действия предусмотрено до 12 лет лишения свободы.

Напомним, глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что в украинских органах власти есть доступ к информации обо всех российских военных, которые вели военные действия. В частности, по поводу награбленного и отправленного из Беларуси в Россию.