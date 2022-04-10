Забрали на "сувениры": россияне вывезли из Чернобыльской АЭС источники радиационного излучения

Российские оккупанты разграбили в Чернобыльской зоне две исследовательские лаборатории, откуда вывезли источники ионизирующего излучения и образцы топливосодержащих материалов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как сообщает пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения (ГАУЗО), в Чернобыле существовали две лаборатории для исследований актуальных проблем радиационного воздействия, характеристик веществ, вариантов обращения с радиоактивными материалами для дальнейшего принятия решений по работе по разным направлениям в зоне отчуждения.

"В ГСП "Экоцентр" уничтожена центральная аналитическая лаборатория по характеризации РАО, при этом произошло несанкционированное проникновение в хранилище источников ионизирующего излучения, в котором хранились образцовые радиоактивные растворы и калибровочные источники", – говорится в сообщении.

В ГАУЗО отмечают, что оккупанты похитили и повредили 133 источника радиоактивного излучения суммарной активностью порядка 7 млн беккерелей.

"Это можно сравнить с 700 кг радиоактивных отходов с наличием бета и гамма излучения. Даже небольшая часть этой активности смертельно опасна при непрофессиональном и неконтролируемом обращении с ним", – заявили в ведомстве.

В Госагенстве уточнили, в настоящее время местонахождение похищенных источников неизвестно. Степень сохранения и безопасности калибровочных источников и образцовых радиоактивных растворов установить невозможно, а состояние поврежденных будет выяснено после проведения соответствующей инвентаризации и измерений.

Кроме того, оккупанты также разграбили офисы и лабораторию Института проблем безопасности АЭС.

Оттуда были вывезены компьютеры, оргтехника, разбиты или уничтожены лабораторное оборудование и измерительные устройства. Также разграблены гаражи с автомобильной техникой, которая использовалась для доставки ученых на объекты исследований.

В ГАУЗО уточняют, что в лабораториях ИПБ АЭС находились источники ионизирующего излучения и образцы топливосодержащих материалов с объекта "Укрытие", которые использовались учеными при выполнении исследований. В ведомстве подчеркнули, что местонахождение этих материалов также не известно.

"Если радиоактивные материалы были оставлены в зоне отчуждения, "выброшены" – это риск для персонала, что дополнительно подчеркивает важность немедленного восстановления радиационно-дозиметрических исследований и извлечения этих высокоактивных источников в специализированные хранилища. После проверки на отсутствие минирований, а также при наличии оборудования эта деятельность будет мгновенно возобновлена", – сообщили в ГАУЗО.

В госагентстве также отмечают, что источники излучения и части топлива были вывезены "на сувениры".

"Такие поступки заберут пальму первенства премии Дарвина даже у тех обреченных рашистов, которые месяц вдыхали пыль Рыжего леса и находились в нем", – подчеркнули в агентстве.

В ГАУЗО добавили, что после ношения такого "сувенира" с собой в течение двух недель гарантированно возникают радиационные ожоги, начинается лучевая болезнь и необратимые процессы в организме.

Напомним, 24 февраля в ходе полномасштабного вторжения в Украину российские военные взяли под контроль территорию выведенной из эксплуатации ЧАЭС, а также всю территорию Чернобыльской зоны отчуждения в Киевской области.

После этого было зафиксировано превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения. По заявлениям ученых, колебания показателей датчиков связаны с перемещением военной техники.

В частности, данные на датчике рядом с объектом хранения радиоактивных отходов "Вектор", "Подлесный", "Третья очередь" и "Буряковка" показали семикратное превышение норм поглощенной дозы радиации.

Впоследствии стало известно, что в результате обстрелов российских оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена.

Позднее стало известно, что в результате присутствия в зоне Чернобыльской АЭС, в частности, в так называемом, "Рыжем лесу", множество российских оккупантов начали ощущать первые симптомы лучевой болезни.