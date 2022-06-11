Росіяни намагаються знищити всі промислові об'єкти у Сєвєродонецьку та Лисичанську, - голова Луганської ОВА 

У Лисичанську Луганської області російська армія обстріляла територію склозаводу, також пошкоджено школу та кулінарний ліцей. Окупанти не залишили вцілілими й промислові об’єкти в Рубіжному та Попасній.

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Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Зазначається, що росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхове, штурмують Сєвєродонецьк та нищать інфраструктуру. Інформація щодо кількості жертв у Врубівці, що у Попаснянській громаді, наразі уточнюється.

"Вночі ворог застосував вогнеметну реактивну систему – вигоріло багато будинків. До лікарень Дніпра та Львова госпіталізовано п’ятьох поранених за останні дні жителів Лисичанська", - поінформував Сергій Гайдай.

Очільник ОВА наголосив, що російська армія знищила всі промислові об’єкти в Рубіжному та Попасній. Теж саме зараз робить в Лисичанську та Сєвєродонецьку, знищуючи відомі на увесь світ заводи.

"Тисячі сєвєродончан мріють повернутися і перетнути першу прохідну "Азоту", однак ворог руйнує і саме місто, і хімічну галузь. Вчора під час чергового обстрілу було пошкоджено залізничне депо об’єднання. До цього – декілька промислових цехів. Також зафіксовані влучання в будівлі цегляного та дослідницького заводів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу, також обстрілами пошкоджено школу та кулінарний ліцей.

За інформацією Сергія Гайдая, впродовж 10 червня противник відкривав вогонь із різного типу озброєння по Сєверодонецьку, Лисичанську, Устинівці, Тошківці, Золотому, Нирковому, Гірському, Врубівці, Комишувасі. Часткових або повних руйнувань житлового фонду дуже багато.

Наразі триває наступ росіян у напрямку Новотошківське – Оріхове, ворог закріплюється на північній околиці населеного пункту Оріхове. Продовжує вести штурмові дії у Сєвєродонецьку.

Нагадаємо, ЗСУ протягом 10 червня у Донецькій та Луганській областях відбили чотирнадцять атак ворога. Зокрема, у готовності росіян до застосування в акваторії Чорного моря перебуває шість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Також окупанти готуються до наступу на Слов'янськ.