Російська армія готується до наступу на Слов'янськ, - Генштаб ЗСУ

Українські захисники протягом минулої доби у Донецькій та Луганській областях відбили чотирнадцять атак ворога. Зокрема, у готовності росіян до застосування в акваторії Чорного моря перебуває шість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Також окупанти готуються до наступу на Слов'янськ.

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Про це йдеться у звіті Генерального штабу Збройних сил України.

На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів збройних сил Білорусі продовжують посилювати українсько-білоруський кордон в Брестській і Гомельській областях.

Зокрема, проведення перевірки бойової готовності білоруської армії продовжили до 18 червня, а закриття повітряного простору над південною частиною країни - до 8 липня. Загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі все ще зберігається.

На Сіверському напрямку росіяни утримують до трьох батальйонних тактичних груп на ділянці російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях для запобігання перекидання військ України. Агресор здійснив вогневе ураження артилерією позицій українських військ у прикордонних районах Сумської області.

На Харківському напрямку окупанти ведуть оборону заради недопущення подальшого просування ЗСУ до Держкордону. Також ворог готує свої війська до наступу на Слов’янськ. Веде штурмові дії на напрямку Пасіка – Богородичне. Має успіх, намагається закріпитися на північно-західній околиці Богородичного. Наступ на Слов'янськ та Сіверськ також готується з Лиманського напрямку.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ на Новотошківське – Оріхове. Має частковий успіх, закріплюється на північній околиці Оріхового та продовжує вести штурмові дії у місті Сєверодонецьк. На Бахмутському напрямку окупанти перегруповуються для наступу на Миколаївку та Комишуваху.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник застосовує авіацію та артилерію для сковування ЗСУ та перешкоджання перекиданню резервів на інші напрямки.

На Південнобузькому напрямку агресор веде позиційну оборону, а також удосконалює фортифікаційне обладнання другого та третього рубежів оборони. Відзначені укріплені блокпости із залізобетонних конструкцій поблизу мостів через Північно-Кримський канал.

Зазначається, що росіяни й далі блокують цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває шість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

"За минулу добу захисниками та захисницями України на Донецькому та Луганському напрямках відбито чотирнадцять атак ворога, знищено чотири танки, дві артилерійських системи, одинадцять бойових броньованих машин, три одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири безпілотні літальні апарати типу “Орлан-10”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, двоє російських військових отримали підозри у воєнних злочинах в селі між Бородянкою та Макаровом. Зокрема, 13 років за ґратами отримали два зрадники з Криму, що пішли воювати з ЗСУ.