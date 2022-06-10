Україна зафіксувала вже 388 злочинів РФ проти культурної спадщини: де відбулися нові руйнування

Міністерство культури та інформаційної політики зафіксувало вже 388 епізодів воєнних злочинів росіян проти культурної спадщини України станом на 10 червня. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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Такі злочини зафіксовані на території 13 областей України та в Києві. Зокрема, це 97 епізодів у Харківській області (в тому числі – 79 Харкові та його околицях) та в 89 в Донецькій області (з них 53 у Маріуполі).

В Київській області постраждали 70 об'єктів (з них 44 в Бучанському районі), в Чернігівській зафіксовано 38 випадків, по 28 - в Луганській та Сумській областях, 12 – в Запорізькій області, 6 – в Житомирській області, по 5 – в Києві та в Херсонській області, 4 – в Миколаївській, 3 – в Дніпропетровській, 2 – в Одеській, 1 – в Львівській області.

Зазначимо, що порівняно з минулим звітом станом на 27 травня кількість зафіксованих злочинів збільшилася у Донецькій області на 14, у Луганській - на 3, у Сумській - на 2, у Харківській та у Запорізькій - на 1.

173 пошкоджені об'єкти зазнали легких уражень, 123 – середніх (до 50% на Донеччині та 25-30% на Запоріжчині, Київщині, Луганщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині), а 58 – важких (до 25% на Донеччині та 10-15% на Харківщині, Чернігівщині та Київщині).

Дев'ять об'єктів на Донеччині, Київщині, Сумщині та Чернігівщині повністю знищені. Стан 25 пошкоджених об'єктів залишається невідомим.

Внаслідок обстрілів, ракетних та бомбових ударів росіянами в Україні зруйновані та пошкоджені 119 об'єктів культурної спадщини. Серед них 21 пам'ятка національного значення, 91 – місцевого значення та 7 щойно виявлених об'єктів культурної спадщини.

Також російські воєнні злочинці знищили та пошкодили 142 релігійні споруди, з них 51 перебуває на обліку як пам'ятки історії, архітектури та містобудування або є частиною цінної історичної забудови. Від дій окупантів саме релігійні споруди постраждали найбільше.

Наразі в Україні росіяни знищили 42 меморіальних пам'ятники на честь історичних особистостей та подій ХІХ – початку ХХІ століття, 30 будівель та комплексів музеїв і заповідників, 75 споруд будинків культури, театрів та бібліотек, пошкоджені й деякі інші об'єкти цінної історичної забудови.

"Те, з якою ненавистю росіяни нищать все українське, говорить тільки про їхню агонію. Нещодавно під обстріл окупантів знову потрапила Святогірська лавра на Донеччині. Горів Всіхсвятський скит Святогірської лаври. Окрім монастирської братії та сестер, в храмі перебувало приблизно 300 біженців, серед яких інваліди, літні люди, приблизно 60 дітей, у тому числі немовлята. Сумнівів немає – маємо справу з ордою", - вважає міністр культури Олександр Ткаченко.

При цьому його заступниця Катерина Чуєва зазначає, що процес фіксування злочинів росіян проти української культурної спадщини часто ускладнений, особливо, коли мова йде про тимчасово окуповані території, а також місця, де проходять активні бойові дії.