Українська влада оголосила збір даних про зруйновані війною туристичні об'єкти

Державне агентство розвитку туризму розпочало системний збір та документування руйнувань та пошкоджень туристичних об'єктів внаслідок війни. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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"Розв’язана Росією війна принесла Україні багато руйнувань. Окрім великої кількості знищеного житлового фонду, інфраструктури, постраждала також історична, природна, культурна та духовна спадщина. Щодня зростають обсяги інформації про сплюндровані природні заповідники, парки та звіринці, загинули унікальні й екзотичні тварини у багатьох зоопарках держави", — йдеться у ньому.

Дані приймаються через спеціальну онлайн-форму, аналізуватимуться ДАРТ, після чого воно ініціюватиме конкретні дії по кожному об'єкту. При цьому наголошується, що термінові питання вирішуються у оперативному режимі.

"Ми звернулись до усіх керівників обласних та міських департаментів туризму, які можуть функціонувати з огляду на воєнні дії, з проханням вести в режимі онлайн аудит туристичної інфраструктури. Ми повинні моментально фіксувати заподіяну російськими орками шкоду", — заявила глава агентства Мар'яна Олеськів.

Також дані слід надавати закладам розміщення, керівникам національних парків, зоопарків та інших об'єктів туристичної та рекреаційної інфраструктури.

За словами Олеськів, отримана таким чином інформація матиме важливість у двох аспектах: юридичному – як докази скоєних злочинів, а також інвестиційному – для відновлення знищеного.

Так, усі зафіксовані російські злочини будуть внесені компетентними органами до спеціального реєстру та використані як докази у кримінальному переслідуванні причетних до злочинів відповідно до українського законодавства.

ДАРТ же має намір складати плани щодо відновлення пошкоджених та зруйнованих об'єктів, а також шукати на це кошти, координуючи співпрацю з іноземними партнерами, фондами та фахівцями.

"Вже зараз ми спілкуємося з міжнародною туристичною спільнотою, яка готова максимально допомагати у відновленні нашого туризму", — наголосила чиновниця.

Нагадаємо також, що раніше Міністерство культури та інформаційної політики закликало громадян надсилати фото- та відеосвідчення руйнування та пошкодження російськими військами будь-яких об'єктів історичної спадщини, культових та культурних установ.

Крім того, за підтримки української влади було запущено проєкт "Росія заплатить" щодо збору інформації про об'єкти, зруйновані внаслідок війни, яку ця країна розв'язала проти України.