Украинские власти объявили сбор данных о разрушенных войной туристических объектах

Государственное агентство развития туризма начало системный сбор и документирование разрушений и повреждений туристических объектов в результате войны. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Развязанная Россией война принесла Украине много разрушений. Кроме большого количества уничтоженного жилищного фонда, инфраструктуры пострадало также историческое, природное, культурное и духовное наследие. Ежедневно растут объемы информации о разоренных природных заповедниках, парках и зверинцах, погибли уникальные и экзотические животные во многих зоопарках государства", — сказано в нем.

Данные принимаются через специальную онлайн-форму, анализируются ГАРТ, после чего оно будет инициировать конкретные действия по каждому объекту. При этом отмечается, что срочные вопросы решаются в оперативном режиме.

"Мы обратились ко всем руководителям областных и городских департаментов туризма, которые могут функционировать с учетом военных действий, с просьбой вести в режиме онлайн аудит туристической инфраструктуры. Мы должны моментально фиксировать причиненный российскими орками ущерб", – заявила глава агентства Марьяна Олеськив.

Также данные следует предоставлять заведениям размещения, руководителям национальных парков, зоопарков и других объектов туристической и рекреационной инфраструктуры.

По словам Олеськив, полученная таким образом информация будет иметь важность в двух аспектах: юридическом — в качестве доказательств совершенных преступлений, а также инвестиционном — для восстановления уничтоженного.

Так, все зафиксированные российские преступления будут внесены компетентными органами в специальный реестр и использованы в качестве доказательств уголовного преследования причастных к злодеяниям в соответствии с украинским законодательством.

ГАРТ же намерено составлять планы по восстановлению поврежденных и разрушенных объектов, а также искать на это средства, координируя сотрудничество с иностранными партнерами, фондами и специалистами.

"Уже сейчас мы общаемся с международным туристическим сообществом, которое готово максимально помогать в восстановлении нашего туризма", — подчеркнула чиновница.

Напомним также, что ранее Министерство культуры и информационной политики призвало граждан присылать фото- и видеосвидетельства разрушения и повреждения российскими войсками любых объектов исторического наследия, культовых и культурных учреждений.

Кроме того, при поддержке украинских властей был запущен проект "Россия заплатит" по сбору информации об объектах, разрушенных в результате войны, которую эта страна развязала против Украины.