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Власти открыли счет для помощи в сохранении культурных ценностей и пострадавших от войны учреждений культуры
Государственное агентство по вопросам искусств и художественного образования открыло благотворительный счет для поддержки культуры и медиа в Украине. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Собранные средства будут направлены на охрану, эвакуацию, оцифровку, защиту и сохранение культурных ценностей, поддержку деятельности учреждений культуры и искусства, креативных индустрий, телевидения и радиовещания, которые пострадали, были повреждены или разрушены в результате боевых действий в ходе вооруженной агрессии против Украины.
"Во время оккупации именно культура одной из первых подвергается тотальному надругательству со стороны захватчиков. Россия сейчас пытается уничтожить украинскую культуру как явление и подменить ее собственными "ценностями". Не получится! Средства, аккумулированные на благотворительном счете, станут надежным плацдармом для защиты украинской культуры и ее молниеносного возрождения после победы над оккупантами", – заявил министр культуры Александр Ткаченко.
Отмечается, что вся информация о поступлении средств на благотворительный счет, а также отчетность по их использованию будет отображаться на сайте Госискусств.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"РФ стремится отрицать сам факт существования украинской культуры и искусства. Поэтому первоочередное направление средств на сферу искусств, защиту культурного наследия и поддержку художников не просто требование времени, а необходимое условие нашего будущего", – отметила глава агентства Галина Григоренко.
Реквизиты для зачисления средств в гривне:
Банк: Ощадбанк
МФО 322669
Рахунок № UA263226690000025236300755566
код ЄДРПОУ 43542231
Получатель: Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти
Реквизиты для зачисления средств в американских долларах, евро и британских фунтах:
SWIFT: COSBUAUKKIE
BENEFICIARY’S BANK: Branch #10026/0143 JSC Oschadbank, Ukraine, Kyiv
BENEFICIARY State Agency of Ukraine on Arts and Artistic Education
Ukraine, Kyiv, 01001
Borysa Grinchenka str., 1
IBAN UA263226690000025236300755566
Напомним также, что ранее Министерство культуры и информационной политики призвало граждан присылать фото- и видеосвидетельства разрушения и повреждения российскими войсками любых объектов исторического наследия, культовых и культурных учреждений.
20 марта Кабинет министров утвердил порядок определения ущерба, причиненного Украине в результате вооруженной агрессии РФ, описывающий 15 категорий такого ущерба. Среди них значится и ущерб для культурного наследия Украины.
Ранее при поддержке украинских властей был запущен проект "Россия заплатит" по сбору информации об объектах, разрушенных в результате войны, которую эта страна развязала против Украины.
Отметим также, что согласно данным опроса социологической группы "Рейтинг" от 19 марта, 90% украинцев считают, что Россия должна компенсировать ущерб, нанесенный Украине в результате войны.