Влада відкрила рахунок для допомоги у збереженні культурних цінностей та закладів культури, що постраждали від війни

Державне агентство з питань мистецтв та мистецької освіти відкрило благодійний рахунок для підтримки культури та медіа в Україні. Про це йдеться у повідомленні відомства.

Зібрані кошти будуть спрямовані на охорону, евакуацію, оцифрування, захист та збереження культурних цінностей, підтримку діяльності закладів культури та мистецтва, креативних індустрій, телебачення та радіомовлення, які постраждали, були пошкоджені або зруйновані внаслідок бойових дій під час збройної агресії проти України.

"Під час окупації саме культура однією з перших піддається тотальній нарузі зі сторони загарбників. росія зараз намагається знищити українську культуру як явище і підмінити її власними «цінностями». Не вийде! Кошти акумульовані на благодійному рахунку, стануть надійним плацдармом для захисту української культури і її блискавичного відродження після перемоги над окупантами", – заявив міністр культури Олександр Ткаченко.

Зазначається, що вся інформація про надходження коштів на благодійний рахунок, а також звітність щодо їх використання відображатиметься на сайті Держмистецтв.

"РФ прагне заперечити сам факт існування української культури і мистецтва. Тому першочергове спрямування коштів на сферу мистецтв, захист культурної спадщини та підтримку митців є не просто вимогою часу, а необхідною умовою нашого майбуття", - зазначила голова агентства Галина Григоренко.

Реквізити для зарахування коштів у гривні:

Банк: Ощадбанк

МФО 322669

Рахунок № UA263226690000025236300755566

код ЄДРПОУ 43542231

Отримувач: Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти



Реквізити для зарахування коштів в американських доларах, євро та британських фунтах:

SWIFT: COSBUAUKKIE

BENEFICIARY'S BANK: Branch #10026/0143 JSC Oschadbank, Ukraine, Kyiv

BENEFICIARY State Agency of Ukraine on Arts and Artistic Education

Ukraine, Kyiv, 01001

Borysa Grinchenka str., 1

IBAN UA263226690000025236300755566

Нагадаємо також, що раніше Міністерство культури та інформаційної політики закликало громадян надсилати фото- та відеосвідчення руйнувань та пошкоджень російськими військами будь-яких об'єктів історичної спадщини, культових та культурних установ.

20 березня Кабінет міністрів затвердив порядок визначення збитків, заподіяних Україні внаслідок збройної агресії РФ, що описує 15 категорій таких втрат. Серед них вказано і втрати культурної спадщини України.

Раніше за підтримки української влади було запущено проект "Росія заплатить" зі збору інформації про об'єкти, зруйновані та руйнуватися внаслідок війни, яку ця країна розв'язала проти України.

Зазначимо також, що згідно з даними опитування соціологічної групи "Рейтинг" від 19 березня, 90% українців вважають, що Росія має компенсувати збитки, завдані Україні внаслідок війни.