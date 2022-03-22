Кабмін назвав 15 напрямків, за якими оцінять масштаб збитків для України від війни

Щоб визначити масштаб збитків, які Російська Федерація завдала Україні за час війни, Кабінет міністрів прийняв постанову №326, де описано порядок оцінки завданої шкоди.

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Росія завдала безліч збитків українській економіці, зокрема і суспільству в цілому. Щоб отримати повну компенсацію та оцінити, скільки грошей потрібно для відновлення країни, владі потрібно зрозуміти реальну суму збитків.

У документі наведено 15 напрямків — вони включають усі сфери життя країни.

1. Людські втрати.

Насамперед в Україні підрахують, скільки людей стали жертвами війни. Цей напрямок включає всі людські втрати — кількість загиблих і тих, що отримали травми/каліцтва серед мирного населення. У тому числі можна підрахувати, скільки грошей потрібно на відновлення людині, яка стала жертвою агресії російської армії — отримав травми чи інвалідність.

Цей напрямок включає підрахунок людей, житло яких зруйнували окупанти. Крім того, в Україні оцінять, скільки дітей втратили батьків та людей, які отримуватимуть виплати за втрату годувальника. Усі ці люди отримуватимуть допомогу від держави.

За оцінку цього напряму відповідає Мінсоцполітики.

2. Потенційна шкода економіці, яку Україна отримає внаслідок людських втрат.

Оскільки люди — це і є локомотив економіки, людські втрати прямо чи опосередковано призведуть до того, що країна матиме менше ВВП, ніж могла б. Виходячи з цього, у другому напрямі підрахують втрати ВВП через загибель людей. До цього ж пункту входить кількість людей, яка отримає інвалідність через війну, що також негативно позначиться на економіці.

Оцінюватиме ці втрати Мінреінтеграції.

3. Втрати Збройних сил України під час війни.

Цей напрямок включає людські та матеріальні втрати української армії, а також виплати сім'ї загиблих військових і тим, хто отримав інвалідність/каліцтва в часи боїв.

Підрахують, скільки грошей виділили на утилізацію пошкодженої техніки та боєприпасів. Цей напрямок включає витрати, пов'язані з розмінуванням зон бойових дій і компенсацію за тероризм Росії на території України.

За оцінку цього напряму відповідає Міноборони.

4. Збитки, завдані правоохоронній системі країни.

В умовах військових дій правоохоронці продовжують робити все, щоб забезпечити публічну безпеку та порядок. В рамках оцінки збитків за четвертим напрямком в Україні підрахують усі людські та матеріальні втрати правоохоронної системи за час війни.

Зокрема, поліцейські та інші співробітники правоохоронних органів у разі придбання інвалідності через війну отримуватимуть допомогу від держави, а у разі смерті гроші виплатять їх сім'ям.

Також цей пункт включає підрахунок витрат на утилізації пошкодженої техніки та іншого майна. За оцінку цього напряму відповідає МВС.

5. Втрати житлового фонду.

Держава оцінить вартість кожного зруйнованого будинку, щоб підрахувати, скільки грошей буде потрібно його власнику на відновлення або купівлю/будівництво нового житла. Це також розповсюджується на державну нерухомість. Процесом оцінки займатиметься місцева влада.

6. Втрати земельного фонду.

В Україні підрахують, скільки збитків окупанти завдали земельному фонду і скільки тепер грошей вимагатиме на його відновлення на різних територіях. Окремі власники ділянок також зможуть отримати компенсацію, але для цього спочатку потрібно оцінити завдані збитки.

Цей пункт включає витрати на розмінування. Займатиметься підрахунком місцева влада.

7. Збитки, завдані лісовому фонду.

У рамках цього напряму оцінять два основні показники для підрахунку втрат лісогосподарського виробництва:

збитки, отримані через обмеження прав землекористувачів внаслідок війни;

втрати, отримані через те, що деякі території тимчасово зайняті чи окуповані.

За визначення збитків за наведеним напрямом відповідає Мінсередовища.

8. Втрати у галузі видобутку надр.

У Мінсередовища оцінять, який обсяг надр використали незаконно за час війни і скільки Україна втратила через це. Також визначать екологічну шкоду внаслідок мимовільного користування надрами.

9. Збитки через тимчасову втрату частини територіальних вод Чорного та внутрішніх вод Азовського морів.

Після того, як Росія анексувала Крим, а потім розпочала повномасштабну війну, Україна втратила деякі територіальні води Чорного та внутрішні води Азовського морів, які їй належать.

Тому тепер у Мінсередовища оцінять, скільки фінансових втрат зазнала Україна, зокрема через тимчасово втрачені можливості.

Крім того, відомство оцінить екологічну шкоду, заподіяну акваторії Чорного та Азовського морів у межах територіальних та внутрішніх вод України.

10. Збитки, завдані природно-заповідному фонду.

Сюди входить шкода, яку російська військова агресія завдала територіям та об'єктів природно-заповідного фонду. Мінсередовища оцінить усі пошкодження та знищення природних комплексів та об'єктів у їх межах.

11. Втрати в інфраструктурі.

Цей же пункт включає збитки, завдані телекомунікаційної мережі та зв'язку. Мінінфраструктури з'ясує, скільки доріг вимагає ремонту/відновлення після війни і скільки доріг не збудували через російську агресію. Таку саму оцінку проведуть для залізниці.

Також відомство визначить кількість пошкоджених чи зруйнованих об'єктів транспортної інфраструктури, рухомого майна транспорту та телекомунікаційної мережі та об'єктів зв'язку.

12. Окремо визначать втрати енергетичної інфраструктури.

Міненерго, за погодженням з Мінреінтеграції, оцінить масштаб та протяжність пошкоджених чи знищених газо-, нафтопроводів та ліній електропередачі. Крім того, відомство підрахує, скільки грошей знадобиться на відновлення.

13. Втрати культурної спадщини України.

Цей напрямок включає оцінку збитків, які Росія завдала всім об'єктам української та світової культури. Враховуються як фінансові і моральні втрати.

Окрім шкоди від воєнних дій оцінять збитки від незаконних археологічних досліджень під час війни. За проведення оцінки у межах цього напряму відповідає МКІП.

14. Економічні втрати підприємств.

Уряд та представники адміністрацій відповідних населених пунктів проведуть спільну роботу, щоб підрахувати збитки від військової агресії Росії, які зазнали державні та приватні підприємства. Втрачені можливості також будуть вважатися збитками.

15. Втрати установ та організацій.

Уповноважені міністерства та місцева влада оцінюватимуть вартість втраченого, знищеного чи пошкодженого майна державних та приватних установ та організацій.

Також визначать, скільки можливостей у цьому напрямі втратили через війну.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що в Україні швидко відбудують усе, що постраждало через війну. Україна може отримати на відновлення країни $300 млрд російського Держрезерву, заморожених у США, але для цього необхідно змінити законодавство Сполучених Штатів Америки.