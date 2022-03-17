Російські окупанти здійснили забір української води на 620 млн грн

Росіяни виробляють водозабір із Каховського водосховища та щодобово завдають збитків на суму понад 32,5 млн грн. Про це повідомила Державна екологічна інспекція України.

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Російські війська 24 лютого 2022 року захопили всі гідротехнічні споруди Північно-Кримського каналу, що регулювали водопостачання води з Каховського водосховища нижнього басейну річки Дніпро до півострова Крим.

27 лютого окупанти зруйнували тимчасову дамбу та головну перегородкову споруду каналу. В результаті РФ здійснює водозабір із Каховського водосховища нижнього басейну річки Дніпро.

Часткова розгерметизація гідроспоруди Північно-Кримського каналу призвела до того, що витікає 4 320 тисяч кубічних метрів води на добу.

Збитки за самовільне використання водних ресурсів України становлять 32 628 960 гривень на добу. Станом на 17 березня загальна сума становила майже 620 млн гривень.

Нагадаємо, що до 2014 року основним джерелом подачі води до Криму був Північно-Кримський канал із забором води з Каховського водосховища, спеціально збудованого в нижній течії річки Дніпро. Через Північно-Кримський канал забезпечувалося до 85% потреб Криму у прісній воді.

З початком окупації півострова Росією у квітні 2014 року постачання води з Дніпра на Кримський півострів було перекрито. При цьому в Україні пояснювали, що нестача води в анексованому Криму спричинена масованою мілітаризацією на півострові з боку Росії.

24 лютого 2022 року російські війська захопили частину Херсонської області, зокрема гідроспоруди Північно-Кримського каналу.