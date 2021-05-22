Украина объяснила нехватку воды в Крыму массированной милитаризацией полуострова

Нехватка воды в аннексированном Крыму вызвана массированной милитаризацией на полуострове со стороны России.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии "Укринформу".

"Водных ресурсов для бытового использования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации: развития военных баз и предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Фактически российские военные поставили под угрозу удовлетворение базовых потребностей крымского гражданского населения", — подчеркнул он.

Николенко заметил, что это лишний раз доказывает разрушительный характер политики РФ на оккупированных ею украинских территориях. В то же время российская сторона не прекращает попыток переложить ответственность на других.

Он напомнил, что в соответствии с нормами международного права, Россия как государство-оккупант несет ответственность за ситуацию на полуострове.

Также Николенко подчеркнул, что позиция Украины в этом вопросе остается четкой: возобновление поставок днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации.

Некоторые украинские СМИ 21 мая распространили заявление представителя МИД России о том, что отказ со стороны Украины поставлять воду в оккупированный Крым способствует росту международной напряженности и может привести к гуманитарной катастрофе.

Как известно, до 2014 года основным источником подачи воды в Крым был Северо-Крымский канал с забором воды из Каховского водохранилища, специально построенного в нижнем течении реки Днепр. Канал начинается от Каховского водохранилища, проходит через Перекопский перешеек, идет мимо Джанкоя и далее на юго-восток, доходя до околиц Керчи. Длина — 402,6 км, протяженность в пределах Крыма — 294 км.

Через Северо-Крымский канал обеспечивалось до 85% потребностей Крыма в пресной воде.

Напомним, с началом оккупации полуострова Россией в апреле 2014 года поставки воды из Днепра на Крымский полуостров были перекрыты.

Также сообщалось, что в Крыму хотят построить тоннельный магистральный водовод в Ялту от Счастливенского водохранилища — одного из немногих, в котором еще сохранились умеренные запасы воды.