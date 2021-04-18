Одно из сохранившихся крымских водохранилищ хотят выкачать для нужд Ялты

В оккупированном Крыму из-за острого дефицита пресной воды хотят построить тоннельный магистральный водовод в Ялту от Счастливенского водохранилища, одного из немногих, в котором еще сохранились умеренные запасы воды.

Как сообщает оккупационный медиаресурс "Новости Крыма", так называемый министр Крыма Михаил Храмов заявил, что экспертиза проекта тоннельного магистрального водовода находится в завершающей стадии.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"На сегодня портал уже выполнен, щит полностью смонтирован, собран, испытан. Осталось только, как говорится, флажком отмахнуть, и начнем бурить", — отчитался псевдоминистр.

Летом 2019 года подрядчиком строительства объекта была определена компания "ТоннельГеоСтрой" из Санкт-Петербурга. Стоимость работ оценивалась в более чем 8,5 млрд рублей.

Стоит отметить, что это уже не первый водовод, при помощи которого оккупанты пытаются решить водный кризис. Ранее российские военные для потребностей Симферополя проложили многолинейный магистральный водопровод из Тайганского до мелеющего Симферопольского водохранилища.

Российские СМИ написали, что все это закончилась тем, что оба водных объекта истощились, а трубопровод начали разбирать.

По состоянию на начало марта, на захваченном Россией полуострове около десяти важных водных объектов или обмелели, или полностью истощены. При этом, Счастливенское водохранилище пока содержит "удовлетворительный" объем пресной воды.

К "мертвому объему" приближаются крымские водные источники Белогорского района — Балановское и Тайганское водохранилища. Также без стабильного источника водоснабжения остался и Севастополь. Там с прошлого года стремительно мелеет Чернореченское водохранилище.

При этом, сами оккупанты признают, что во время курортного сезона в 2021 году Ялте "не избежать ограничений" в водоснабжении.

Это обусловлено состоянием водоемов ялтинского региона и недостатком пресной воды из альтернативных источников.

Ранее сообщалось, что на территории оккупированного Крыма полностью истощены два водохранилища, а еще одно — на грани высыхания. Из-за дефицита воды Ялта и Алушта перешли на график подачи воды.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проблемы с водоснабжением Крыма связаны с тем, что Россия довела его "до ручки". И любые жалобы Москвы по этому вопросу абсолютно бесперспективны.

Источник фото: Depositphotos.