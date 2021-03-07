Происшествия 1 час назад

Проблемы с водой в Крыму обостряются: реки исчезают, а водохранилища пересыхают (ФОТО)

В целом на полуострове сейчас около десятка водохранилищ или обмелели, или совсем истощены

Фото: investigator.org.ua Фото: investigator.org.ua
Фото: investigator.org.ua

В оккупированном Крыму обостряется и так сложная ситуация с запасами питьевой воды: реки мелеют и пересыхают, а некоторые водохранилища уже пересохли.

Об этом говорится в материале проекта "Крым.Реалии", который мониторит ситуацию с водой на оккупированном полуострове.

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Согласно опубликованной карте, Загорское и Симферопольское водохранилища уже полностью пересохли.

В свою очередь, в Партизанском, Чернореченском, Балановском, Тайганском водохранилищах наблюдается критически низкий объем воды.

В целом на данный момент около десятка водохранилищ в Крыму или обмелели, или совсем истощены.

Ранее сообщалось, что на территории оккупированного Крыма полностью истощены два водохранилища, а еще одно — на грани высыхания. Из-за дефицита воды Ялта и Алушта перешли на график подачи воды.

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В свою очередь, представитель президента Украины предложил достроить дамбу на Крымском канале, чтобы исключить возможность поставок воды в Крым до его деоккупации.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проблемы с водоснабжением Крыма связаны с тем, что Россия довела его "до ручки". И любые жалобы Москвы по этому вопросу абсолютно бесперспективны.

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